أخبار عربية

منذ الوهلة الأولى لفوز الرئيس الأمريكي بايدن بالإنتخابات الرئاسية في البيت الأبيض قام بإختيار وتعيين عدد من الشخصيات المألوفه التي عملت في الإدارة الأمريكية إبان ولايتي باراك أوباما حتى أن بعض المحللين وصف الأربع السنوات القادمة بأنها بمثابة فترة رئاسية ثالثة لأوباما وذلك لأن بايدن بنى إدارته الخاصة على أساس اختيار شخصيات خاصة عملت معه […]...
الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية
أعلنت الكويت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، والسماح بعودة المواطنين، وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية. ورفضت الحكومة خلال اجتماعها اليوم مقترحات فرض حظر للتجول في البلاد سواء كلي أو جزئي في قرارت جديدة تهدف للسيطرة على تفشي فيروس كورونا. وعقد مجلس […]...
لمتابعة إعلان “العُلا”.. وفدان رسميان من الإمارات وقطر يلتقيان في الكويت
التقى في دولة الكويت اليوم، وفدان رسميان يمثلان دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة إعلان “العُلا”. وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين ناقشا الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ إعلان “العُلا”، وأكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق […]...
رئيس الحكومة الفلسطينية يطالب ”حماس” بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها
رئيس الحكومة الفلسطينية يطالب ”حماس” بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها
ارتفاع حاد بإصابات كورونا في الأردن
ارتفاع حاد بإصابات كورونا في الأردن