أخبار عربية

أعلنت الكويت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، والسماح بعودة المواطنين، وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية. ورفضت الحكومة خلال اجتماعها اليوم مقترحات فرض حظر للتجول في البلاد سواء كلي أو جزئي في قرارت جديدة تهدف للسيطرة على تفشي فيروس كورونا. وعقد مجلس […]...

المزيد ...