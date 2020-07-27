موانئ دبي العالمية تسعى للاستحواذ على 60% من «يونيكو لوجيستيكس» الكورية الجنوبية

(رويترز) – قالت موانئ دبي العالمية في بيان اليوم الاثنين إنها اتفقت على الاستحواذ على حصة نسبتها 60 بالمئة من يونيكو لوجيستيكس الكورية الجنوبية. وأضافت شركة تشغيل الموانئ العالمية التي مقرها دبي أنه من المتوقع إغلاق الصفقة، الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية، في الربع الأخير من العام الجاري.

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