الأمم المتحدة تعلق على انفجار بيروت : ملتزمون بتقديم الدعم

وفى بيان للمنظمة عبر موقعها الإلكترونى، أعرب جوتيريش عن تعازيه للعائلات والضحايا فى لبنان وأيضا للحكومة والشعب بشكل عام، عقب الانفجار الذى وصفه بالمروّع الذى شهدته بيروت الثلاثاء بمرفأ المدينة.
وأبدى الأمين العام عن أمانيه بالشفاء العاجل للمصابين فى الحادث، ومن بينهم عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة فى لبنان، حيث تعرضت إحدى سفن "اليونيفيل" لأضرار جراء الانفجار.
كما أكد البيان أن "الأمم المتحدة تبقى ملتزمة بدعم لبنان فى هذا الظرف الصعب"، موضحا أنها تقدم المساعدة اللازمة فى التعامل مع الكارثة.
وأعلن مجلس الدفاع الوطنى فى لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد على خلفية الحادث، فيما نقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيده على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ فى بيروت لمدة أسبوعين"، وهو ما سيبت به مجلس الوزراء فى جلسة استثنائية تعقد الأربعاء.
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