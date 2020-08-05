أعلن مجلس الوزراء اللبناني حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، فيما وافقت الحكومة اللبنانية على وضع جميع المسئولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014 قيد الاعتقال المنزل.
وأوضح مجلس الوزراء في تصريحات نقلتها فضائية "العربية الحدث"، اليوم الأربعاء، أن الجيش اللبناني سيشرف على الاعتقال لحين تحديد المسئولين عن انفجار مرفأ بيروت، والإقامة الجبرية حول المرتبطين بتخزين نيترات الأمونيوم لا تشمل وزراء ونواب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة اللبنانية..وضع جميع المسئولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.