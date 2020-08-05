الحكومة اللبنانية..وضع جميع المسئولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام...

أعلن مجلس الوزراء اللبناني حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، فيما وافقت الحكومة اللبنانية على وضع جميع المسئولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014 قيد الاعتقال المنزل.

وأوضح مجلس الوزراء في تصريحات نقلتها فضائية "العربية الحدث"، اليوم الأربعاء، أن الجيش اللبناني سيشرف على الاعتقال لحين تحديد المسئولين عن انفجار مرفأ بيروت، والإقامة الجبرية حول المرتبطين بتخزين نيترات الأمونيوم لا تشمل وزراء ونواب.