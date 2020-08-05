محافظ بيروت: حجم أضرار انفجار مرفأ بيروت 5 مليارات دولار

كشف محافظ بيروت مروان عبود، اليوم الأربعاء، عن التقديرات الأولية لحجم الأضرار جراء انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف قتلى وآلاف الجرحى.

وقال محافظ بيروت، إن حجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر، وفقا لما نقلته المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال "LBCI".

وأضاف المحافظ، أنه تمت خسارة 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت، وأن المئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن.

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وقال عبود إن "الشوارع الداخلية لبيروت، التي أصبحت مدينة منكوبة، نصفها مدمر ومئات الآلاف من سكانها لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم قبل شهرين أو ثلاثة".

واعتبر عبود أن "حجز هذه المواد هو أشبه بـ"القنبلة النووية" وذلك تم بقرار من ​القضاء​ وقد ضحوا بنصف ​الدولة اللبنانية​ من أجلها".

ووفقا للمعلومات الأولية فإن الانفجار كان بسبب مواد شديدة الانفجار تمت مصادرتها قبل سنوات، والتي خزنت في مستودع في مرفأ بيروت