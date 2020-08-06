استقالة الحكومة الموريتانية مع بداية التحقيق فى شبهات فساد

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، أن إسماعيل الشيخ، الوزير الأول السابق بعد تقديمه لاستقالة الحكومة، قال: "كان لى الشرف اليوم أن استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية حيث قدمت له استقالة الحكومة".

وحسبما أفادت "سبوتنيك"، تأتى استقالة الحكومة الموريتانية، بالتزامن مع بدء النيابة العامة تحقيقات فى شبهات فساد ومخالفات كبيرة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، استفاد منها كبار معاونيه ومقربون منه.

وكشف أعضاء بمجلس النواب الموريتانى الأسباب التى دفعت الحكومة لتقديم استقالتها، مؤكدين أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية فى قضايا فساد العهد السابق كلمة السر.