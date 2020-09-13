التحالف العربى يدمر 4 طائرات مسيرة حوثية قبل انطلاقها

ونقلت قناة "العربية - الحدث"، عن مصادر محلية قولها إن، الغارات استهدفت معسكر سلاح الصيانة الذى يتخذه "الحوثيون" ورشة لتطوير الأسلحة، وثكنات ومواقع عسكرية فى مديرية بنى الحارث وجبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة، ومعسكر السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهورى سابقاً بمنطقة سواد حزيز جنوبى العاصمة صنعاء.
وكان طيران التحالف شن 9 غارات جوية، فجر السبت، على معسكر دائرة الهندسة العسكرية فى صنعاء ومقر جهاز الأمن القومى وسط أنباء عن استهداف اجتماع لقيادات "حوثية".
وأفاد شهود عيان بأنّ مقاتلات التحالف استهدفت بشكل مباشر مراكز تجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات التابعة لـ"الحوثيين".
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