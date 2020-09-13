الإمارات توقع أول اتفاقية للدراسات العليا مع إسرائيل

وقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعى، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعى، مذكرة تفاهم مع "معهد وايزمان" للعلوم الإسرائيلى، بهدف تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعى كوسيلة لتحقيق التقدم والنمو.





وحسب وكالة أنباء الإمارات، تعد مذكرة التفاهم هذه أول اتفاقية من نوعها بين مؤسستين للدراسات العليا من دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتغطى مجموعة من فرص التعاون بين المؤسستين مثل برامج تبادل الطلاب وزمالات ما بعد الدكتوراه، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، ومختلف أشكال التبادل بين الباحثين، بالإضافة إلى تشارك موارد الحوسبة، وتأسيس معهد افتراضى مشترك للذكاء الاصطناعى. تأتى هذه المذكرة فى أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام التاريخية التى تهدف لبناء علاقات بين الإمارات وإسرائيل فى قطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

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