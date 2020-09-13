إلقاء القبض على قاتل أسير محرر فى غزة

أعلنت الأجهزة الأمنية، في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على المتهم الرئيس في جريمة قتل جبر القيق الأسير المحرر في رفح خلال يوليو الماضي.
وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن الأجهزة الأمنية نفذت مهمة مشتركة بمنطقة "الزوايدة" وسط القطاع، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.
يشار، إلى أن جبر القيق اغتيل قبل عدة أشهر طعنا بالسكين، وإطلاق النار عليه في مدينة رفح.
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