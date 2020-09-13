قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إنه دمر 4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين قبل انطلاقها من "قاعدة الديلمي" الجوية في صنعاء.
التحالف: تدمير 4 طائرات مسيرة قبل انطلاقها من قاعدتها في صنعاءاليمن.. طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على مواقع في صنعاء
وذكرت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر في التحالف، أن مقاتلات شنت هجوما جويا استهدف ثكنات ومواقع تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء.
وفي وقت سابق أفاد مراسل قناة "RT" في اليمن بأن طيران التحالف العربي شن سلسلة من الغارات على مواقع عدة في العاصمة صنعاء ومحيطها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحالف دعم الشرعية: تدمير 4 طائرات مسيرة قبل انطلاقها من قاعدتها في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.