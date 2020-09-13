العراق : مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر داعش فى غارات للتحالف

ووفقًا لبيان أصدرته خلية الإعلام الأمنى فى العراق، فقد شن التحالف الدولى لمحاربة الإرهاب غارات جوية فى كركوك، ما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين من تنظيم داعش وتدمير وكر لهمن حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأوضح بيان الخلية الإعلامية، أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نقذت قوات التحالف الدولى ضربة جوية على هدف لعصابات داعش الإرهابية فى منطقة وادى الشاى، ضمن قاطع عمليات كركوك"، دون الإشارة إلى هوية الإرهابيين أو المزيد من التفاصيل بشأن العملية.
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