إلغاء جلسة لمجلس الأمة الكويتي بسبب إصابة نائبين بكورونا

أوصى وزير الصحة الكويتي بإلغاء جلسة لمجلس الأمة كانت مقررة الثلاثاء المقبل، بعد إصابة نائبين بفيروس كورونا.

و تسلم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم كتابا بهذا الخصوص، ويتوقع أن يعقد مكتب المجلس اجتماعا غدا لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

ونقلت صحيفة ”الراي“ المحلية عن الغانم قوله ”مبدئيا إذا كان هناك تأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل ستعقد الجلسة يوم الثلاثاء الذي يليه وهذا ما أتوقعه“، مضيفاً ”كان مقررا أن نجري الفحوصات على النواب يوم غد، إلا أنه بناء على كتاب وزير الصحة والمرفق به كتاب من الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة ستقام الفحوصات يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري“.

وأكد الغانم أن ”الحكومة طلبت تأجيل جلسة الثلاثاء، بسبب الوضع الحالي وإفادات النائبين المصابين، فقد يكون هناك نواب آخرون أصيبوا بالفيروس“، مشيراً إلى أن ”كتاب وزير الصحة سيعرض على مكتب المجلس في اجتماعه يوم غد، وسيقرر ما يراه مناسباً وفقاً لهذا الكتاب، وبناء على تفويض المجلس له في ما يتعلق بعقد الجلسات أثناء جائحة كورونا“.