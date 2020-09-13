640 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، 640 إصابة جديدة بفيروس



سجلت وزارة الصحة الإماراتية، 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 79489 إصابة بالفيروس من مختلف الجنسيات. وأكدت الوزارة فى بيان اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، شفاء 468 حالة ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 69451 حالة.

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