فلسطين تسجل 12 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا

وأوضحت الوزيرة فى بيان صحفى اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت فى محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وقلقيلية وطولكرم ومخيم شعفاط بالقدس وغزة، وبلغ العدد الإجمالى 250 وفاة، و39510 إصابات و370 حالة شفاء.

وبينت أن هناك 37 مريضًا يتلقون العلاج فى غرف العناية المكثفة، بينهم 9 على أجهزة التنفس الاصطناعى.