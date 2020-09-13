خارجية ليبيا تحذر الأمم المتحدة : صنع الله يحاول تسيس إمدادات الطاقة

تقدم وزير الخارجية الليبى عبد الهادى الحويج، بشكوى إلى لجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا، بسبب محاولات حكومة الوفاق فى طرابلس والمؤسسة الوطنية لتسيس إمدادات الطاقة والنفط، واتهمها بمحاباة الغرب الذى يخضع لهيمنة مليشيات إرهابية على حساب مدن شرق وجنوب البلاد.





وخاطب الحويج رئيس لجنة العقوبات على ليبيا المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن يورجن شولتر، رافضًا لممارسات المؤسسة الوطنية للنفط التى تمنع وصول شحنات الغاز والديزل لمحطات الكهرباء.

وفى رسالته، أكد الحويج أن عدة مناطق ليبية خاصة فى مناطق شرق البلاد ووسطها وجنوبها تواجه عجزًا متزايدا فى توليد الطاقة الكهربائية، لقيام المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله بإعلان القوة القاهرة فى عددٍ من الموانئ، ومنع وصول شحنات الغاز والديزل لمحطات الكهرباء.

وحذر الحويج من أن ذلك أدى إلى توقف عدد من محطات الكهرباء عن العمل، بسبب عجز امدادات الطاقة، وأثر سلبًا على قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية والمصارف.

وأضاف الحويج أن بلاده فى أشد الحاجة إلى إمدادات الطاقة، خاصة فى ظل جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين بها، وما صاحب ذلك من نقص فى السيولة وانقطاع متكرر فى إمدادات الكهرباء.

وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية بالضغط على المؤسسة الوطنية للنفط لتزويد محطات الكهرباء بكميات الغاز الذى تحتاجه بشكل منتظم، مع العلم أن محطات الكهرباء في المنطقة الشرقية على مدى خمس سنوات كاملة لم تواجه أية مشاكل فنية، وكانت تقوم بتقديم خدمات الكهرباء على أحسن مستوى.

واعتبرت الخارجية الليبة أن ذلك محاولة من صنع الله لنقل مشكلة الكهرباء من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية، لدوافع سياسية وليست فنية، إضافة الى منع توريد شحنات وقود الطيران منذ خمسة أشهر بحجج واهية، مما أثر سلبا على القدرة فى تقديم الخدمات الإنسانية خاصة خدمات الإسعاف الطائر، وطائرات نقل المسافرين وطائرات الشحن.

ونوه الحويج إلى أن وقود الطائرات متوفر فى المنطقة الغربية فى ازدواجية واضحة للمعايير فى تعامل المؤسسة الوطنية للنفط.

وحمل الحويج المسؤولية للمجتمع الدولى فى حالة حدوث كارثة إنسانية من جراء هذه الإجراءات الظالمة والحصار المتكرر والمفروض على الشعب الليبى فى المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى.