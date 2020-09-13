عاجل .. الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثنى تتقدم باستقالتها لرئيس النواب

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وفى سياق آخر، دعا المتحدث باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى، فى وقت سابق من اليوم الأحد، المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات والمرتزقة التى نهبت وعاثت فسادا فى ليبيا.
وأضاف المسمارى، فى بيان له، بأن القيادة العامة للجيش الليبى، تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الليبى فى تحقيق مطالبه.
وشدد المتحدث باسم الجيش الليبى على وقوف القيادة العامة للجيش الليبى إلى جانب الشعب فى سبيل تحقيق مطالبه العادلة وخاصة الأمن.
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