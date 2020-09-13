عاجل .. السعودية تدرس خطة إعادة السماح بأداء العمرة

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار المصدر، إلى صدور قرار بأن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.
وتابع المصدر، أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما أعلاه من هذا البند، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفى صالات المطارات والموانئ والمحطات.
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