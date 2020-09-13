السعودية : 28 وفاة و 601 إصابة جديدة بكورونا

وبحسب وكالة الانباء السعودية أكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، الدكتور محمد العابد العالى،أن عدد الحالات النشطة التى لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 18513 منها 1326حالة حرجة، فى حين تم تسجيل 1034 حالة تعاف جديدة.

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