عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل

وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للمشاركة فى مراسم التوقيع على اتفاقية السلام بين دولتى الإمارات وإسرائيل بعد غد الثلاثاء، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.





وبحسب وكالة "وام"، يضم الوفد عبد الله بن طوق المرى وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وريم بنت إبراهيم الهاشمى وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وقبل أسبوعين أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تاريخى للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

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