البيان الختامى لمجلسى الدولة والنواب الليبيين بعد اجتماع القاهرة

وبحسب بيان مشترك، نقلته قناة "الحدث" اتفق الطرفان على تحديد موعد لوضع الأساس الدستورى للعملية الانتخابية "التى يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور، الذى قام أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور بالتصويت عليه فى مدينة البيضاء الليبية فى 2017".

يشار إلى أن اجتماع الوفدين جاء بدعوة من اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبى بالحكومة المصرية، الذى ضم أعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، وضمت الزيارة فى عدة لقاءات وكذلك عقدت ندوة مع أعضاء المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الحالى.

هيكلة المجلس الرئاسى

كما اتفقا على إعادة هيكلة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل فى أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسى، وبتصويت مجلسى النواب والأعلى للدولة على نتائجه التزاماً بالاتفاق السياسى والقواعد الدستورية.

وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد، ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية وتضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبى، مع التأكيد على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم ومنازلهم ومعالجة الخلافات بينهم.

ووفق البيان، ناقشت الاجتماعات، عدة قضايا مهمة تمحورت حول آليات حل الأزمة فى ليبيا، وضرورة التعاون مع الإدارة المصرية، لمساندة أشقائهم فى ليبيا فى الوصول إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة فى ليبيا، من خلال التواصل الفاعل مع كافة الأطراف الليبية دون استثناء.

وتمخض عن اللقاءات أيضا عدة تفاهمات تشمل التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة فى وحدة التراب الليبى واستقلال ليبيا وسيادتها وحرمة الدم الليبى، مع ضرورة التوصل إلى آليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن بالخصوص، والاعتماد على مسارات الحوار الثلاثة فى الوصول إلى اتفاق ينهى الأزمة فى جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية، مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسى كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله.

كما تم الاتفاق على تقديم الدعم للبعثة الأممية، لسرعة عقد جلسات الحوار السياسى بمساراته الثلاثة، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية والدولية وتحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية، وفق البيان.

وضع معايير للتمثيل فى مسارات الحوار

كما تم التأكيد على ضرورة وضوح معايير التمثيل فى مسارات الحوار، وآليات اتخاذ القرار فى اجتماعاته بما يضمن شرعية مخرجاته لتصب فقط فى مصلحة الشعب الليبى وعدم تحيزها لأى طرف كان، وأهمية الخطاب الإعلامى الإيجابى الذى يؤسس لمصالحة وطنية ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمدونين والصفحات الإلكترونية.

وشدد البيان على أهمية دعم الحكومة المصرية فى مساعدة المهجرين فى جميع المدن الليبية للعودة لمنازلهم وتأمين عودتهم فى إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

فيما اتفق الطرفان على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق فى إنهاء الأزمة فى ليبيا، وتبادل الزيارات بين المسؤولين فى حكومتى البلدين لتعزيز التعاون بينهما فى المجالات المختلفة، والعمل على معالجة العقبات التى تحول دون تنقل مواطنى الدولتين فى البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوى، وكذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين.

فيما توجه البيان بالشكر لمصر على حسن الاستقبال وتوفير مناخ ملائم وحوار صريح لتعزيز الثقة المتبادلة وللتأكيد على أواصر الأخوة لإنجاح الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة فى ليبيا.