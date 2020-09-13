لبنان يسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم أنه تم تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس



وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم أنه تم تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 24310 إصابةً. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن عدد حالات الشفاء بلبنان ارتفع إلى 8334، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 241 حالة بعد تسجيل حالتى وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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