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وجاء فى بيان الجيش الذى نشره عبر تويتر، "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين فى محلة جبل البداوى- المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار وقنبلة يدوية".
وأتم البيان "أدى ذلك إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكرى آخر بجروح خطرة، وتقوم قوات الجيش بملاحقة مطلقى النار لتوقيفهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. مقتل 3 أفراد من الجيش اللبنانى خلال مداهمة منزل أحد الإرهابيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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