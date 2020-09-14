عاجل.. وصول وزير خارجية البحرين إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل

وكان وزير الخارجية البحرينى، قد أكد فى وقت سابق، أن اتفاق السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يحقق أهداف المبادرة العربية للسلام.

ووصف هذه الخطوة بأنها "خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية، وأضاف بأن مملكة البحرين تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة".

وكان بيان أمريكى بحرينى إسرائيلى مشترك، أعلن أن الرئيس ترامب، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، تحدثوا وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.