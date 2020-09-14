عاجل.. بدء محاكمة ناصر الخليفى فى قضية فساد حقوق بث المونديال

بدأت منذ قليل، جلسة محاكمة القطرى ناصر الخليفى، مالك نادى باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة "بى إن سبورتس"، فى قضية فساد بسويسرا، تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.





وبحسب "روسيا اليوم" يُحاكم ناصر الخليفى فى هذه القضية التى تعتبر واحدة من فضائح الفساد التى هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولى "فيفا" منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة.

وذكر موقع "روسيا اليوم" نقلًا عن تقارير إسبانية وبريطانية، أن النيابة العامة السويسرية تتهم ناصر الخليفى بمنح الأمين العام السابق لـ"فيفا" جيروم فالك، حق استخدام فيلا فاخرة فى سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 فى منطقتى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.