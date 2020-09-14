دوي انفجارات وقذائف مدفعية جنوب لبنان وتصاعد الدخان من الجولان المحتل

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار بقذائف مدفعية جنوب لبنان، مع تصاعد الدخان داخل منطقة الجولان المحتل.

وقالت الوكالة إنه تم سماع دوي انفجارات قوية يتردد صداها في بعض بلدات قضاء مرجعيون، وتزامن مع ذلك تصاعد الدخان داخل الجولان السوري المحتل.

كما ذكرت الوكالة أنه يسمع من داخل مزارع شبعا المحتلة دوي قذائف مدفعية ثقيلة، يتردد صداها حتى قرى العرقوب وحاصبيا، مشيرة إلى أنه لم تعرف أسبابها بعد.

وأضافت أن هذه التطورات تأتي تزامنا مع تمشيط كثيف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة حول المواقع المعادية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بغارة إسرائيلية استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

وفي 27 يوليو أعلن الجيش الإسرائيلي إحباطه "عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حينما أفادت مصادر عدة بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، بينما نفى "حزب الله" المزاعم الإسرائيلية، ولاحقا شهدت المنطقة حوادث عدة لإطلاق نار.