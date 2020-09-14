نزوح 150 ألف امرأة بسبب انفجار مرفأ بيروت

وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، كانت الاهتمامات فى البداية هى الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية والغذاء والمأوى، والآن وبعد أن استقرت الكثيرات منهنّ فى منازل أو فى ملاجئ مؤقتة، باتت مخاوفهن تتعلق فى الوصول إلى الخدمات الطبية والحصول على الأدوية والمستلزمات الصحية الأخرى، بما فى ذلك معدات النظافة الشخصية.

ولفتت المنظمة فى تقريرها الى أن انفجار بيروت وقع ولبنان يعانى من جائحة كوفيد-19، وأزمة اقتصادية خانقة، وقد أدّى ذلك لفقدان الوظائف مما قلّص بشكل كبير القدرة الشرائية، ويقدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما يقرب من 12 ألفا من ذوى الهمم قد تضرروا بسبب الانفجار.