وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، كانت الاهتمامات فى البداية هى الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية والغذاء والمأوى، والآن وبعد أن استقرت الكثيرات منهنّ فى منازل أو فى ملاجئ مؤقتة، باتت مخاوفهن تتعلق فى الوصول إلى الخدمات الطبية والحصول على الأدوية والمستلزمات الصحية الأخرى، بما فى ذلك معدات النظافة الشخصية.
ولفتت المنظمة فى تقريرها الى أن انفجار بيروت وقع ولبنان يعانى من جائحة كوفيد-19، وأزمة اقتصادية خانقة، وقد أدّى ذلك لفقدان الوظائف مما قلّص بشكل كبير القدرة الشرائية، ويقدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما يقرب من 12 ألفا من ذوى الهمم قد تضرروا بسبب الانفجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نزوح 150 ألف امرأة بسبب انفجار مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.