أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية، مقتل الإرهابى خالد التلاوى، بعدما تمكن الجيش من تحديد مكانه فى أحد بساتين المنطقة الواقعة بين الضنية وزغرتا وتسمى "سهل دنحى" حيث اشتبك مع العناصر الـ3 المطلوبين.





وتمكن الجيش اللبنانى من قتل قائد الخلية الإرهابية المدعو "خالد التلاوى" فى حين تستمر ملاحقة العنصرين الآخرين، حيث وضع الجيش طوقا أمنيا فى المنطقة وقام بإغلاق كل الطرق، وتحديدا الطريق الرئيسية التى تربط بين الضنية وطرابلس، وسائر الطرق التى تربط الضنية بزغرتا، وتستمر عمليات المطاردة والتمشيط حتى الآن. ويعتبر التلاوى من أخطر المطلوبين والذى قام بقتل 4 عناصر من مخابرات الجيش مساء الاحد، بالاضافة لضلوعه بجريمة كفتون – الكورة والتى ذهب ضحيتها 3 شبان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى يعلن مقتل الإرهابى خالد التلاوى منفذ جريمة كفتون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.