مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات ”داعش” غربي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات تنظيم "داعش" في قضاء الرطبة غربي البلاد.
وقالت االخلية في بيان صحفي، إن "طيران التحالف الدولي مع الوحدة التكتيكية الأولى من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، نفذ إنزالاً في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار بأمر من قيادة العمليات المشتركة".
وأضافت، أن "الإنزال أسفر عن مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات التنظيم في الرطبة، كما ألقي القبض على قيادي مهم في داعش".
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