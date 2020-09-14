البحرين تبحث التعاون التجارى والسياحى مع إسرائيل

أجرى زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، اتصالا هاتفيا صباح اليوم الإثنين، مع أوفير أكونيس وزير التعاون الإقليمى بإسرائيل، تم خلاله تبادل التهانى بمناسبة إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.





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