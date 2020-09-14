عاجل.. قصف جوى على ميليشيات موالية لإيران بسوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، سماع دوى 6 انفجارات قوية فى مدينة البوكمال بريف دير الزور، مشيرا إلى أنها نجمت عن قيام طائرات يرجح أنها إسرائيلية باستهداف مواقع بعض المجموعات الإيرانية المتمركزة فى منطقة "الثلاثات".





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