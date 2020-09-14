طيران الاحتلال الإسرائيلى ينتهك الأجواء اللبنانية مجددا

أفادت مصادر أمنية، اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلى انتهك سيادة الأجواء اللبنانية من خلال الاختراقات الجوية المكثفة التى ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.





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