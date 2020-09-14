السجن 170 سنة للمستوطن الإسرائيلى قاتل عائلة دوابشة

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الإثنين، ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة و20 عاما، بحق المستوطن الإسرائيلى عميرام بن أوليئيل، بعد إدانته بقتل عائلة فلسطينية من 3 أفراد حرقًا، شمال الضفة الغربية.





وبحسب القانون الإسرائيلى، فإن حكم مدى الحياة يعادل 50 عاما، أى أن قاتل عائلة دوابشة سيقضى 170 سنة بالسجن.

وكان بن أوليئيل ألقى زجاجات حارقة على منزل عائلة دوابشة فى بلدة دوما، قضاء نابلس، فى يوليو 2015، ما أدى إلى مقتل الرضيع على دوابشة، 18 شهرا، ووالده سعد ووالدته ريهام.

ومازال ابنهم أحمد يعانى من حروق جراء الحادثة المروعة، رغم خضوعه لعشرات العمليات الجراحية.

وكانت المحكمة المركزية فى اللد، أدانت بن أوليئيل، 25 عاما، بارتكاب 3 جرائم قتل متعمدة، كما اعتبرت الحكومة الإسرائيلية حرق منزل العائلة الفلسطينية "جريمة" وقتل أفرادها "عملاً إرهابيًا". وتعد هذه من المرات النادرة التى يصدر فيها أحكام سجن كبيرة بحق إسرائيلى متهم بقتل فلسطينيين.

ومن جانبه، قال محامى المدان أشير أوهايون، إنه سيستأنف ضد هذا القرار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.