الصومال : مقتل 12 من إرهابيى الشباب فى عملية نوعية للجيش

وفى تصريحات صحفية، مساء اليوم الإثنين، قال قائد الفرقة لـ143 من الجيش الصومالى، الرائد أحمد حسن سياد، إن القوات شنت عملية على عناصر من الشباب الإرهابية كانت تختفى فى قرى تابعة لمدينة بريرى، لجمع الإتاوات من السكان.
وأكد سياد، أن القوات الحكومية نجحت فى القضاء على 12 إرهابيًا خلال العملية، التى جاءت بعد إخطار من السكان المحليين بوجود العناصر المتطرفة بالمنطقة.
وتأتى العملية بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل 6 مسلحين من الشباب، بينهم قياديان وخبير فى صناعة المتفجرات، فى عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات صومالية فى المحافظات الجنوبية.
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