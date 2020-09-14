الكويت : 3 وفيات و708 إصابات جديدة بكورونا





أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 وفيات و708 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالى الحالات 563 وفاة و95472 إصابة.

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