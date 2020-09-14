نائبة مجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وجاء إعلان الهاشم، بعدما أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.
ولفت الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة غدا إلى الثلاثاء المقبل، على أن يتم فحص كل النواب السبت.
فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تأكيد إصابة 708 حالات جديدة بالعدوى، وتسجيل 506 حالات شفاء، وحالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالى عدد الإصابات فى البلاد 95,472 حالة.
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