رئيس وزراء الكويت : صحة أمير البلاد تشهد تحسنا

وكان التلفزيون الرسمى الكويتى أعلن منذ يوم 5 سبتمبر الجارى، أن صحة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح مستقرة وفى تحسن، حيث يستكمل أمير البلاد علاجه فى الولايات المتحدة بعد إجراء عملية جرحية ناجحة.

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