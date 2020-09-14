السعودية : الإعدام لشقيقين قتلا والدتهم بعد انضمامهم لـ داعش

ووفقًا لشبكة "العربية" الإخبارية، جاء فى بيان المحكمة السعودية، أن المحكمة أصدرت حكما ابتدائيًا بحق متهمين، سعوديا الجنسية، بعد ثبوت إدانتهما بانتهاج منهج تكفيرى مخالف للكتاب والسنة، حيث قرر الأخوين تكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وكذلك تكفير أفراد عائلتهما، وتكفيرهما لوالدتهما واستباحة دمها، باشتراكهما فى قتلها عمدا وعدوانا.

وتابع البيان "قام المتهمين باستدراج والدتهم إلى إحدى الغرف فى المنزل وإمساك المتهم الثانى لها بقوة من الخلف ووضع يده اليسرى على فمها حتى لا يسمع صراخها وقيام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات فى أماكن متفرقة من جسدها حتى سقطت على الأرض، ثم قيام أخيه المتهم الثانى بنحرها بعد التخطيط لذلك مسبقا وتجهيز أدوات جر يمتهما بحجة كفرها واستباحة دمها".

وأضاف البيان: "أيضاُ تكفيرهما لأخيهما واستباحة دمه بالشروع معا فى محاولة قتله، حيث هجما عليه فى وقت واحد ووجها له عدة ضربات على رأسه ويديه بواسطة السواطير بقصد قتله بعد التخطيط لذلك مسبقا وتجهيز أدوات الجريمة بحجة كفره واستباحة دمه إلا أنه تمكن من الهرب.

وتابع: "تكفيرهما لوالدهما واستباحة دمه بالشروع فى قتله، حيث هجما عليه وسددا له عدة ضربات بالساطور على رأسه ويديه بقصد قتله، وسطوهما على سيارتين في الطريق العام مجاهرة واستخدامها بالهروب بعد تنفيذ جريمتهما".