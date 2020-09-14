الجزائر : 8 وفيات و242 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات فى الجزائر، اليوم الإثنين، تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 48496 إصابة مؤكدة.

وفى لقائه الصحفى الدورى، اليوم الإثنين، قال جمال فورار، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، إنه تم رصد 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات فى الجزائر إلى 1620 حالة.

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