الإمارات والبحرين توقعان اليوم فى واشنطن اتفاقيتى السلام مع إسرائيل

وسبق أن شهد البيت الأبيض، الذى شيد فى زمن الرئيس الأمريكى التاريخى جورج واشنطن قبل 230 عاما، توقيع اتفاقيات للسلام، لكنها المرة الأولى التى يستضيف فيها توقيع معاهدتين فى ذات الوقت.
ويشارك وفدان رفيعا المستوى من الإمارات وإسرائيل فى مراسم التوقيع، حيث يقود الوفد الإماراتى وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، والوفد الإسرائيلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات يضم الوفد الإماراتى وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى، بالإضافة لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعددا من المسؤولين.
أما الوفد الإسرائيلى فيضم بين أفراده رئيس جهاز المخابرات يوسى كوهين، ومستشار الأمن القومى مئير بن شبات.
وتشارك البحرين، فى التوقيع على اتفاق السلام، بوفد يترأسه وزير خارجيتها عبداللطيف الزيانى، بعدما أعلنت قبل أيام توصلها إلى معاهدة مماثلة مع الجانب الإسرائيلى.
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