عاجل .. استهداف المنطقة الخضراء فى بغداد بصاروخى كاتيوشا

ونقل موقع "سكاى نيوز عربية" بيانا لخلية الإعلام الأمنى، منذ قليل، اليوم الثلاثاء، قالت فيه: "تعرضت المنطقة الخضراء فى تمام الساعة الواحد فجر اليوم إلى سقوط صاروخى كاتيوشا".

وأضاف البيان أنه جرى التصدى للصاروخين بالجو من خلال منظومة "سيرام" الدفاعية التابعة للسفارة الأمريكية الموجودة فى المنطقة الخضراء فى بغداد.

وأكد البيان أنه "لا توجد خسائر أو أضرار" جراء إطلاق الصاروخين، مشيرا إلى أن انطلاق الصاروخين كان من منطقة على الصالح فى العاصمة العراقية.

وقبل أربعة أيام، سقط صاروخ من نوع كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولى، فى ثانى هجوم من نوعه يستهدف المطار خلال أسبوع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى فى حينه أن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولى دون تسجيل خسائر"، وأضاف أن "مكان انطلاق الصاروخ كان من حى الفرات".

وسقطت قبل أسبوع ثلاثة صواريخ كاتيوشا فى محيط المطار، حيث تسبب أحدها، وقد سقط على مرآب، بأضرار بأربع سيارات مدنية، من دون أن يوقع إصابات.