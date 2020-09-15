عبد الله بن زايد: الاتفاق الإسرائيلى الإماراتى أوقف الضم فى الضفة الغربية

وقال بن زايد، إن "التطبيع لن ينفصل عن التقدم إزاء منح الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم"، مطالبا القيادة الفلسطينية باغتنام الفرصة للانخراط فى محادثات مثمرة. وتابع وزير الخارجية الإماراتى، بأن التقدم فى قيام الدولة الفلسطينية حيوى فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الاتفاق الإسرائيلى الإماراتى أوقف الضم فى الضفة الغربية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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