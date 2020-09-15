عاجل.. اندلاع حريق فى مبنى تجارى بأسواق بيروت

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، باندلاع حريق فى مبنى تجارى ضخم "قيد الإنشاء" فى أسواق بيروت، حيث تصاعدت سحب الدخان من المبنى، وهرعت فرق الدفاع المدنى إلى المكان.





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