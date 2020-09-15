البرلمان العربى يدين استهداف الحوثيين للمدنيين والمنشآت المدنية فى السعودية

وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذه العمليات الإرهابية المتكررة تؤكد يوما بعد الآخر أن ميليشيا الحوثى الإنقلابية جماعة مارقة تتبنى استراتيجية ممنهجة للتصعيد واستهداف المدنيين وإلحاق الضرر بالمنشآت المدنية والاقتصادية فى المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، متجاوزة بذلك كل الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التى تضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية، مؤكدا أن هذه الجرائم الإرهابية الجبانة التى لا تسقط بالتقادم تستوجب تحركا دوليا عاجلا ضد ميليشيا الحوثى الانقلابية ومن يدعمها بالمال والأسلحة النوعية، ويحرضها على ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية.

وشدد رئيس البرلمان العربى على إنه فى الوقت الذى يعمل فيه المجتمع الدولى على وقف إطلاق النار ودفع مسار الحل السياسى فى اليمن استنادا إلى الأسس والمرجعيات المتفق عليها - والمتمثلة فى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى اليمنى، والقرار الدولى رقم 2216 - تصر ميليشيا الحوثى الإنقلابية على تهديد المسار السياسى لحل الأزمة وتنفيذ أجندة النظام الإيرانى التخريبية التى تهدف إلى تقويض الأمن ونشر الفوضى فى المنطقة العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن تضامن ووقوف البرلمان العربى التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعم الشرعية فى الجمهورية اليمنية والجيش اليمنى فى التصدى لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التى تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية فى مدينة مآرب التى يسطر أهلها أروع البطولات فى الدفاع عن مدينتهم، مشيداً بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها فى التصدى لهذه الأعمال الإرهابية وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الإنقلابية وتدميرها بنجاح.