السفارة البريطانية بالعراق: انفجار استهدف بعثتنا الدبلوماسية ولا إصابات

وكانت وسائل الإعلام العراقية، قد أفادت بسماع دوى انفجار قرب جامع أم الطبول غربى العاصمة بغداد. وحسب معلومات الجهات الأمنية الرسمية، فأن التفجير استهدف موكبا دبلوماسيا بريطانيا قرب جامع "أم الطبول" الواقع بين منطقتى اليرموك والبياع، غربى العاصمة بغداد.

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