الصحة العالمية: خدمات الرعاية توقفت فى نصف بلدان الشرق الأوسط بسبب كورونا

وأضاف المنظرى، خلال مؤتمر صحفى عقده المكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس: "أن العاملين فى الرعاية الصحية يخشون من عدم توفر الحماية لهم ما أدى لنقص العاملين فى المرافق الصحية وتوقف الخدمات الصحية الأساسية فى نصف بلدان الإقليم سواء علاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها".
وقالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط: "إنه تم وضع أدلة إرشادية لتقديم الخدمات الصحية الأساسية فى ظل أزمة كورونا"، مشيرة إلى أنه تم الاهتمام بالرعاية الصحية الطارئة مع توفير برامج الصحة النفسية للمتأثرين بكورونا.
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