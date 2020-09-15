نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر قالت إنها مطلعة أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج يعتزم الاستقالة من منصبه. وكشفت الوكالة استنادا إلى مصادرها أن السراج ناقش خطط استقالته مع شركا ليبيين ودوليين. وتقول مصادر الوكالة إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية سيعلن قراره بهذا الشأن نهاية الأسبوع، وتشير إلى إن السراج سيبقى في منصبه حتى إجراء المفاوضات في جنيف الشهر المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلومبرغ: فايز السراج يعتزم الاستقالة من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.