الجيش الليبى يصفى 7 إرهابيين بينهم داعشى مصري ويضبط مصرية في عملية...

أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، مقتل مصري ينتمي لتنظيم داعش الإرهابى خلال عملية نوعية في حى عبد الكافى بمدينة سبها جنوب البلاد، مؤكدا أنه تمكن من القبض على سيدتين تنتميان لداعش الأولى تحمل الجنسية المصرية والثانية تحمل الجنسية الليبية.
وقالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى إن وحدات القوات المُسلحة قامت خلال عملية لملاحقة داعش في مدينة سبها بقتل أكثر من سبعة أشخاص خلال هذه العملية اثنان سعوديان؛ رغم محاولاتها القبض عليهم أحياء، كما قام السعودي الثالث بتفجير نفسه.
وأوضح الجيش الليبى أن العملية استمرت لأكثر من ستة ساعات ونفذتها الوحدات العسكرية بالكتيبة 116 مُشاة والكتيبة 160 مُشاة التي حسمت المعركة في حي عبدالكافي في مدينة سبها وتمكنت من القضاء بالكامل على الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش.
ولفت الجيش الليبى إلى أن حسم المعركة تأخر لتحصن الدواعش بشكل كامل ولاستخدامهم الأساليب الانتحارية وتلغيم كافة مواقعه ، ولتسليحه بالعتاد المتطور، كما قامت هذه الجماعات باستهداف وحدات القوات المُسلحة بأكثر من اثنان وثلاثون قنبلة يدوية .
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