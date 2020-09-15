تأجيل محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989 للمرة الرابعة

أجلت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وآخرين في قضية انقلاب العام 1989.

وأعلن رئيس المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين في انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير على السلطة في يونيو/ حزيران 1989، القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل.

ويأتي تأجيل المحاكمة للمرة الرابعة للبشير و27 آخرين في الانقلاب على السلطة الدستورية القائمة وقتئذ برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي؛ بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال القاضي: إن المحكمة خاطبت الهيئة القضائية بمخاوف هيئة الدفاع لنقل جلسات المحاكمة إلى قاعة أخرى؛ بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أنه سيتم نقل المحاكمة إلى قاعة الصداقة.

وجرت الجلسة، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة في معهد التدريب القضائي بضاحية أركويت جنوب الخرطوم، بتدوين المحكمة أسماء المتهمين وقبول غياب المتهم أحمد عبد الرحمن عن الجلسات لظروف صحية.

وقدم محامي الدفاع بارود صندل طلبًا يعترض فيه على تشكيل محكمة خاصة للمتهمين، وطالب بتعليق إجراءات المحكمة، فيما حدد القاضي جلسة الثلاثاء المقبل للتعقيب على طلب هيئة الدفاع.

ورفضت المحكمة في وقت سابق طلبات هيئة الدفاع لتعليق إجراءات المحكمة لحين تشكيل المحكمة الدستورية.

ويواجه البشير ومعاونوه تهما تصل عقوبتها حد الإعدام والسجن مدى الحياة، بحسب نص القانون الجنائي السوداني بشأن تقويض النظام الدستوري.

واستولى البشير على السلطة بانقلاب عسكري، ليلة 30 يونيو/ حزيران 1989، وبقي حتى 11 أبريل/ نيسان من العام الماضي، حيث أطاحت ثورة شعبية بمساندة القوات المسلحة بحكمه الذي استمر لـ 30 عاما.