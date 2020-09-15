قرقاش: الإمارات كسرت الحاجز النفسى بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، إن بلاده كسرت الحاجز النفسى بقرارها توقيع الاتفاق مع إسرائيل، مضيفا أن هذا الاتفاق بداية لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادى.





وتابع قرقاش، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، بأن الاتفاق مع إسرائيل هو السبيل للمضى قدما فى المنطقة، إذ أن تعليق ضم الأراضى الفلسطينية سيضع حدا لتقويض حل الدولتين.

كما أكد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، على أن الاتفاق الإيجابى للغاية مع إسرائيل سيحقق النتائج التى نريد أن نراها، وسيساعد الإمارات والمنطقة وسيزيدهما نفوذا.

وقال قرقاش، إن سياسة الكراسى الشاغرة أدت لوقائع كارثية للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الوساطة الأمريكية ضمانة على أن تعليق ضم الأراضى سيصمد.

كما أكد أن الإمارات ستصبح فى وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين فى السنوات القادمة، لكن عليهم قيادة المسيرة.

واعتبر قرقاش، أن مبادرة السلام العربية لا تزال هى حجر الزاوية لكن أسلوب عدم التواصل مع إسرائيل لم يجد نفعا.