حصيلة جديدة لمصابى كورونا فى فلسطين.. 1118 حالة

ودعت الوزارة المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعائلاتهم وأبناء وطنهم، مؤكدة على أهمية استخدام الكمامات عند الخروج من المنازل والابتعاد عن الأماكن المكتظة وتجنب المناسبات الاجتماعية وغسل الأيدى بالماء والصابون بشكل دورى واستخدام المعقمات الكحولية.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالى عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا منذ ظهور الفيروس فى مارس الماضى بلغ 41416 تعافى منهم 29031 وتوفى 261.
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